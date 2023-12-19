В Харькове потратят 20 млн на уборку и подметку улиц

Уборка улиц в Харькове. Фото: Суспільне

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета обнародовал тендер на услуги по уборке улиц. На соответствующие работы хотят потратить 20 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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Тендер на подметку улиц в Харькове

Таким образом, в горсовете планируют заказать уборку и подметку 253 парков, скверов и улиц во всех районах города Харькова. В частности, уберут Сад Шевченко, Молодежный парк, Саржин Яр, Алексеевский лугопарк и сквер на площади Свободы.

Соответствующий тендер появился на сайте 18 декабря, аукцион состоится 26. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг — 31 декабря 2023 года.

Тендер на закупку. Фото: скриншот

Сколько Харьков потратил на оборону во время войны

Недавно, 20 ноября, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что за время полномасштабной войны из бюджета города было выделено 825 миллионов гривен на оборону и обеспечение безопасности. В частности, в 2023 году — 474 миллиона гривен.

"Кстати, напомню, что Харьков — единственный город в Украине, где нет платы за проезд в общественном транспорте, а горячую пищу ежедневно поддерживает более 30 тысяч горожан. И еще более 5 тысяч поврежденных домов, которые нужно восстанавливать", — подчеркнул Терехов.

Напомним, на днях в Харькове провели очередной мирный митинг. Целью протестующих является выделение средств на нужды украинской армии и бойцов на фронте.

Перед этим, 9 декабря, в центре Харькова прошли протесты с требованием выделить больше средств на поддержку ВСУ. По словам митингующих, украинские военные не чувствуют тех денег, которые выделяют местные власти.