У Харкові витратять 20 млн на прибирання та підмітання вулиць

Прибирання вулиць в Харкові. Фото: Суспільне

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради оприлюднив тендер на послуги з прибирання вулиць. На відповідні роботи хочуть витратити 20 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Тендер на підмітання вулиць в Харкові

Таким чином, у міськраді планують замовити прибирання та підмітання 253 парків, скверів та вулиць в усіх районах міста Харків. Зокрема, приберуть Сад Шевченка, Молодіжний парк, Саржин яр, Олексіївський лугопарк та сквер на площі Свободи.

Відповідний тендер з'явився на сайті 18 грудня, аукціон відбудеться 26. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — 31 грудня 2023 рік.

Тендер про закупівлю. Фото: скриншот

Скільки Харків витратив на оборону під час війни

Нещодавно, 20 листопада, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що за час повномасштабної війни з бюджету міста виділили 825 мільйонів гривень на оборону та забезпечення безпеки. Зокрема, у 2023 році — 474 мільйони гривень.

"Принагідно нагадаю, що Харків — єдине місто в Україні, де немає плати за проїзд у громадському транспорті, а гарячу їжу щодня підтримує понад 30 тисяч городян. І ще більше 5 тисяч пошкоджених будинків, які потрібно відновлювати", — наголосив Терехов.

Нагадаємо, днями у Харкові провели черговий мирний мітинг. Метою протестувальників є виділення коштів на потреби української армії та бійців на фронті.

Перед цим, 9 грудня, у центрі Харкова відбулися протести з вимогою виділити більше коштів на підтримку ЗСУ. За словами мітингувальників, українські військові не відчувають тих грошей, які виділяє місцева влада.