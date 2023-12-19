Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові витратять 20 млн на прибирання та підмітання вулиць arrow

У Харкові витратять 20 млн на прибирання та підмітання вулиць

19 грудня 2023 11:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові витратять 20 млн на прибирання та підмітання вулиць
Прибирання вулиць в Харкові. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради оприлюднив тендер на послуги з прибирання вулиць. На відповідні роботи хочуть витратити 20 мільйонів гривень. 

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Читайте також:

Тендер на підмітання вулиць в Харкові

Таким чином, у міськраді планують замовити прибирання та підмітання 253 парків, скверів та вулиць в усіх районах міста Харків. Зокрема, приберуть Сад Шевченка, Молодіжний парк, Саржин яр, Олексіївський лугопарк та сквер на площі Свободи. 

Відповідний тендер з'явився на сайті 18 грудня, аукціон відбудеться 26. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — 31 грудня 2023 рік.

null
Тендер про закупівлю. Фото: скриншот

Скільки Харків витратив на оборону під час війни

Нещодавно, 20 листопада, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що за час повномасштабної війни з бюджету міста виділили  825 мільйонів гривень на оборону та забезпечення безпеки. Зокрема, у 2023 році — 474 мільйони гривень. 

"Принагідно нагадаю, що Харків — єдине місто в Україні, де немає плати за проїзд у громадському транспорті, а гарячу їжу щодня підтримує понад 30 тисяч городян. І ще більше 5 тисяч пошкоджених будинків, які потрібно відновлювати", — наголосив Терехов. 

Нагадаємо, днями у Харкові провели черговий мирний мітинг. Метою протестувальників є виділення коштів на потреби української армії та бійців на фронті.

Перед цим, 9 грудня, у центрі Харкова відбулися протести з вимогою виділити більше коштів на підтримку ЗСУ. За словами мітингувальників, українські військові не відчувають тих грошей, які виділяє місцева влада.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі