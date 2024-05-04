В Харькове в результате обстрела четыре человека получили ранения

Последствия обстрела Харькова. Архивное фото: t.me/synegubov

В Харькове днем 4 мая произошел обстрел по территории гражданского предприятия. В результате него четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 4 мая.

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"По предварительным данным, трое гражданских получили ранения в результате попадания кафиров в Индустриальном районе Харькова", — заявил Синегубов.

Впоследствии глава области уточнил, что количество раненых увеличилось до четырех — трое гражданских мужчин и одна женщина.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Согласно информации, враг ударил ракетой по территории гражданского предприятия, что привело к травмированию среди мирных жителей города. Дальнейшие подробности и обстоятельства обстрела выясняются компетентными органами.

Напомним ранее в Харькове раздался громкий взрыв.

В результате чего на одном из предприятий произошел пожар.