В Харькове в результате обстрела четыре человека получили ранения
В Харькове днем 4 мая произошел обстрел по территории гражданского предприятия. В результате него четыре человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 4 мая.
Ранены в Харькове
"По предварительным данным, трое гражданских получили ранения в результате попадания кафиров в Индустриальном районе Харькова", — заявил Синегубов.
Впоследствии глава области уточнил, что количество раненых увеличилось до четырех — трое гражданских мужчин и одна женщина.
Согласно информации, враг ударил ракетой по территории гражданского предприятия, что привело к травмированию среди мирных жителей города. Дальнейшие подробности и обстоятельства обстрела выясняются компетентными органами.
Напомним ранее в Харькове раздался громкий взрыв.
В результате чего на одном из предприятий произошел пожар.
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