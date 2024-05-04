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В Харькове в результате обстрела четыре человека получили ранения

4 мая 2024 16:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове в результате обстрела четыре человека получили ранения
Последствия обстрела Харькова. Архивное фото: t.me/synegubov
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове днем 4 мая произошел обстрел по территории гражданского предприятия. В результате него четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 4 мая.

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"По предварительным данным, трое гражданских получили ранения в результате попадания кафиров в Индустриальном районе Харькова", — заявил Синегубов.

Впоследствии глава области уточнил, что количество раненых увеличилось до четырех — трое гражданских мужчин и одна женщина.

В Харькове в результате обстрела четыре человека получили ранения - фото 1
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Согласно информации, враг ударил ракетой по территории гражданского предприятия, что привело к травмированию среди мирных жителей города. Дальнейшие подробности и обстоятельства обстрела выясняются компетентными органами.

Напомним ранее в Харькове раздался громкий взрыв.

В результате чего на одном из предприятий произошел пожар.

Харьков
взрыв
обстрелы
ракета
Олег Синегубов
ранение

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