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У Харкові внаслідок влучання сталася сильна пожежа, — Терехов

4 травня 2024 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові внаслідок влучання сталася сильна пожежа, — Терехов
Пожежники ліквідовують наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в суботу, 4 травня, здійснили обстріл Харкова. Внаслідок влучання на одному з підприємств сталася пожежа. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Внаслідок "прильоту" в Індустріальному районі Харкова сталася сильна пожежа на виробничому підприємстві.

За словами Терехова, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вдень у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто авіаційними бомбами.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що авіабомба, яку росіяни планували скинути на Харків, впала на приватний будинок у Бєлгороді. Внаслідок інциденту є поранені, пошкоджено інфраструктуру міста.

Харків
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
війна в Україні
авіабомба

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