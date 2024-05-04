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У Харкові пролунав гучний вибух

4 травня 2024 16:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові пролунав гучний вибух
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"Вибух чутно було у Харкові", — йдеться у повідомленні.

У Харкові пролунав гучний вибух - фото 1
Скриншот допису Ігоря Терехова 

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області та ще декількох.

У Харкові пролунав гучний вибух - фото 2
Скриншот допису Повітряні сили ЗСУ

На 16:35 повітряну тривогу оголошено в 11 областях України — Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

У Харкові пролунав гучний вибух - фото 3
Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо, за кілька годин до цього в Харкові вже лунав вибух

Також ми розповідали, що вночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів.

Харків
вибух
обстріли
окупанти
ракета
війна в Україні

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