У Харкові пролунав гучний вибух

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: AP

У Харкові в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"Вибух чутно було у Харкові", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Ігоря Терехова

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області та ще декількох.

Скриншот допису Повітряні сили ЗСУ

На 16:35 повітряну тривогу оголошено в 11 областях України — Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо, за кілька годин до цього в Харкові вже лунав вибух.

Також ми розповідали, що вночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів.