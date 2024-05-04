У Харкові пролунав гучний вибух
У Харкові в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Вибух в Харкові 4 травня
"Вибух чутно було у Харкові", — йдеться у повідомленні.
До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській області та ще декількох.
На 16:35 повітряну тривогу оголошено в 11 областях України — Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та Криму.
Нагадаємо, за кілька годин до цього в Харкові вже лунав вибух.
Також ми розповідали, що вночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів.
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