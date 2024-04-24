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В Харькове в результате обстрела получили повреждения автомобили Датского совета

24 апреля 2024 16:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Харькове в результате обстрела получили повреждения автомобили Датского совета
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В результате ракетного удара по Харькову в ночь на 24 апреля пострадали шестеро человек. Также от удара пострадали 33 автомобиля, припаркованные поблизости, включая транспортные средства Датского Совета по делам беженцев.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook в среду, 24 апреля.

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Шесть жителей города, среди которых три женщины и три мужчины, получили ранения в результате атаки. По предварительным данным, обстрел велся из системы С-300. Пострадавшие, проживавшие в зданиях недалеко от места удара, получили порезы, синяки и пережили острую реакцию на стресс.

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Не менее восьми жилых домов и офисных помещений были повреждены. Также от удара пострадали транспортные средства Датского Совета по делам беженцев, организации, занимающейся гуманитарным разминированием и поддержкой внутри перемещенных лиц в Украине. В районе удара не было военных объектов.

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Болвинов заявил, что Российская Федерация продолжает нарушать международные законы и нормы ведения войны, обстреливая гражданские районы и разрушая жилые дома. Полиция продолжает фиксировать каждый подобный случай и регулярно дополнять базу доказательств.

Следственные действия сотрудников полиции. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Следственные действия сотрудников полиции. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Следственные действия сотрудников полиции. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Следственные действия сотрудников полиции. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Скриншот сообщения Сергея Болвинова
Скриншот поста Сергея Болвинова

Напомним, ночью 24 апреля в Харькове раздались взрывы. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что по городу наносят удары российские войска.

По словам мэра, оккупанты ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.

Харьков
полиция
Харьковская область
обстрелы
ракетный удар
Нацполиция

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