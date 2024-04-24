В Харькове в результате обстрела получили повреждения автомобили Датского совета

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

В результате ракетного удара по Харькову в ночь на 24 апреля пострадали шестеро человек. Также от удара пострадали 33 автомобиля, припаркованные поблизости, включая транспортные средства Датского Совета по делам беженцев.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Ракетный обстрел Харькова 24 апреля

Шесть жителей города, среди которых три женщины и три мужчины, получили ранения в результате атаки. По предварительным данным, обстрел велся из системы С-300. Пострадавшие, проживавшие в зданиях недалеко от места удара, получили порезы, синяки и пережили острую реакцию на стресс.

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Не менее восьми жилых домов и офисных помещений были повреждены. Также от удара пострадали транспортные средства Датского Совета по делам беженцев, организации, занимающейся гуманитарным разминированием и поддержкой внутри перемещенных лиц в Украине. В районе удара не было военных объектов.

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Болвинов заявил, что Российская Федерация продолжает нарушать международные законы и нормы ведения войны, обстреливая гражданские районы и разрушая жилые дома. Полиция продолжает фиксировать каждый подобный случай и регулярно дополнять базу доказательств.

Следственные действия сотрудников полиции. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Следственные действия сотрудников полиции. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Скриншот поста Сергея Болвинова

Напомним, ночью 24 апреля в Харькове раздались взрывы. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что по городу наносят удары российские войска.

По словам мэра, оккупанты ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.