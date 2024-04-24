В Харькове в результате обстрела получили повреждения автомобили Датского совета
В результате ракетного удара по Харькову в ночь на 24 апреля пострадали шестеро человек. Также от удара пострадали 33 автомобиля, припаркованные поблизости, включая транспортные средства Датского Совета по делам беженцев.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook в среду, 24 апреля.
Ракетный обстрел Харькова 24 апреля
Шесть жителей города, среди которых три женщины и три мужчины, получили ранения в результате атаки. По предварительным данным, обстрел велся из системы С-300. Пострадавшие, проживавшие в зданиях недалеко от места удара, получили порезы, синяки и пережили острую реакцию на стресс.
Не менее восьми жилых домов и офисных помещений были повреждены. Также от удара пострадали транспортные средства Датского Совета по делам беженцев, организации, занимающейся гуманитарным разминированием и поддержкой внутри перемещенных лиц в Украине. В районе удара не было военных объектов.
Болвинов заявил, что Российская Федерация продолжает нарушать международные законы и нормы ведения войны, обстреливая гражданские районы и разрушая жилые дома. Полиция продолжает фиксировать каждый подобный случай и регулярно дополнять базу доказательств.
По словам мэра, оккупанты ежедневно обстреливают Харьков, чтобы запугать мирное население.
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