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У Харкові внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень автомобілі Данської ради

24 квітня 2024 16:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Харкові внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень автомобілі Данської ради
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В результаті ракетного удару по Харкову у ніч на 24 квітня постраждали шестеро осіб. Також від удару постраждали тридцять три автомобілі, припарковані поблизу, включаючи транспортні засоби Данської Ради у справах біженців.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook в середу, 24 квітня.

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Шість мешканців міста, серед яких три жінки та три чоловіки, отримали поранення внаслідок атаки. За попередніми даними, обстріл вівся з системи С-300. Постраждалі, які проживали у будівлях недалеко від місця удару, зазнали порізів, синців та пережили гостру реакцію на стресс.

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Не менше восьми житлових будинків та офісних приміщень було пошкоджено. Також від удару постраждали транспортні засоби Данської Ради у справах біженців, організації, що займається гуманітарним розмінуванням та підтримкою внутрішньо переміщених осіб в Україні. У районі удару не було військових об’єктів.

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Болвінов заявив, що Російська Федерація продовжує порушувати міжнародні закони та норми ведення війни, обстрілюючи цивільні райони та руйнуючи житлові будинки. Поліція продовжує фіксувати кожен такий випадок та регулярно доповнювати базу доказів.

Слідчі дії працівників поліції. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Слідчі дії працівників поліції. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Слідчі дії працівників поліції. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Слідчі дії працівників поліції. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Скриншот допису Сергія Болвінова
Скриншот допису Сергія Болвінова

Нагадаємо, вночі 24 квітня в Харкові пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що по місту наносять удари російські війська окупанти.

За словами мера, окупанти щоденно обстрілюють Харків, аби залякати мирне населення. 

Харків
поліція
Харківська область
обстріли
ракетний удар
Нацполіція

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