В Харькове в результате попадания произошел сильный пожар, — Терехов

Пожарные ликвидируют последствия атаки. Иллюстративное фото: Харьковская ОВА

Российские захватчики в субботу, 4 мая, совершили обстрел Харькова. В результате попадания на одном из предприятий произошел пожар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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В результате "прилета" в Индустриальном районе Харькова произошел сильный пожар на производственном предприятии.

По словам Терехова, в настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Скриншот сообщения Терехова

Напомним, днем в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город авиационными бомбами.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что авиабомба, которую россияне планировали сбросить на Харьков, упала на частный дом в Белгороде. В результате инцидента ранены, повреждена инфраструктура города.