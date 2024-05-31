В Харькове уже трое погибших и 16 пострадавших — среди раненых медик экстренной помощи
В Харькове возросло количество жертв и пострадавших в результате обстрела многоэтажки в ночь на 31 мая. По состоянию на 02:09 известно о 16 раненых и троих погибших.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрела Харькова в ночь на 31 мая
Среди раненых медик экстренной медицинской помощи. Поврежден автомобиль "скорой".
"Враг снова применил тактику двойного удара. В то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители", — отметил Синегубов.
Также он добавил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 по Новобаровскому району Харькова. Все попадания врага пришлись по гражданской инфраструктуре. В настоящее время продолжается ликвидация последствий.
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