В Харькове уже трое погибших и 16 пострадавших — среди раненых медик экстренной помощи

В Харькове возросло количество раненых и пострадавших в результате обстрела

В Харькове возросло количество жертв и пострадавших в результате обстрела многоэтажки в ночь на 31 мая. По состоянию на 02:09 известно о 16 раненых и троих погибших.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Среди раненых медик экстренной медицинской помощи. Поврежден автомобиль "скорой".

"Враг снова применил тактику двойного удара. В то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители", — отметил Синегубов.

Также он добавил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 по Новобаровскому району Харькова. Все попадания врага пришлись по гражданской инфраструктуре. В настоящее время продолжается ликвидация последствий.

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