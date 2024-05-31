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У Харкові вже троє загиблих та 16 постраждалих — серед поранених медик екстреної допомоги

31 травня 2024 02:18
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Харкові вже троє загиблих та 16 постраждалих — серед поранених медик екстреної допомоги
У Харкові зросла кількість поранених та постраждалих унаслідок обстрілу
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Харкові зросла кількість жертв та постраждалих унаслідок обстрілу багатоповерхівки в ніч проти 31 травня. Станом на 02:09 відомо про 16 поранених та трьох загиблих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Серед поранених медик екстреної медичної допомоги. Пошкоджено автівку "швидкої".

"Ворог знову застосував тактику подвійного удару. У той час як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці", — зазначив Синєгубов.

Також він додав, що, за попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 по Новобарівському району Харкова. Усі влучення ворога прийшлися по цивільній інфраструктурі. Наразі триває ліквідація наслідків.

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