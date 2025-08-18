Удар по Харькову 18 августа — количество погибших выросло

В Харькове из-под завалов достали тело еще одного человека
Дата публикации 18 августа 2025 07:56
Последствия обстрела Харькова 18 августа. Фото: Новини.LIVE
В Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 18 августа. Из-под завалов достали тело еще одного человека.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Жертвы в результате российского обстрела Харькова 18 августа
"Только что под завалами дома найдено еще одно тело человека, убитого на рассвете вражеским дроном", — отметил Терехов.
Известно, что жертвами российской атаки стали четыре человека, среди которых один ребенок.
Напомним, в Харьковской ОВА показали фото последствий российского удара по многоэтажке в Индустриальном районе.
А директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщал, что оккупанты ранили пятерых детей.
