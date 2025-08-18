Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове из-под завалов достали тело еще одного человека

В Харькове из-под завалов достали тело еще одного человека

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 07:56
Удар по Харькову 18 августа — количество погибших выросло
Последствия обстрела Харькова 18 августа. Фото: Новини.LIVE

В Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 18 августа. Из-под завалов достали тело еще одного человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Жертвы в результате российского обстрела Харькова 18 августа

"Только что под завалами дома найдено еще одно тело человека, убитого на рассвете вражеским дроном", — отметил Терехов.

Известно, что жертвами российской атаки стали четыре человека, среди которых один ребенок.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской ОВА показали фото последствий российского удара по многоэтажке в Индустриальном районе.

А директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщал, что оккупанты ранили пятерых детей.

война Харьков убийство обстрелы Игорь Терехов оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации