Удар по Харькову 18 августа — количество погибших выросло

В Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 18 августа. Из-под завалов достали тело еще одного человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Жертвы в результате российского обстрела Харькова 18 августа

"Только что под завалами дома найдено еще одно тело человека, убитого на рассвете вражеским дроном", — отметил Терехов.

Известно, что жертвами российской атаки стали четыре человека, среди которых один ребенок.

Напомним, в Харьковской ОВА показали фото последствий российского удара по многоэтажке в Индустриальном районе.

А директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщал, что оккупанты ранили пятерых детей.