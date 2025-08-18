Удар по Харкову 18 серпня — кількість загиблих зросла

У Харкові з-під завалів дістали тіло ще однієї людини
Дата публікації: 18 серпня 2025 07:56
Наслідки обстрілу Харкова 18 серпня. Фото: Новини.LIVE
У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 18 серпня. З-під завалів дістали тіло ще однієї людини.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Жертви внаслідок російського обстрілу Харкова 18 серпня
"Щойно під завалами будинку знайдено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном", — зазначив Терехов.
Наразі відомо, що жертвами російської атаки стали четверо людей, серед яких одна дитина.
Нагадаємо, у Харківській ОВА показали фото наслідків російського удару по багатоповерхівці в Індустріальному районі.
А директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомляв, що окупанти поранили пʼятьох дітей.
