У Харкові з-під завалів дістали тіло ще однієї людини

У Харкові з-під завалів дістали тіло ще однієї людини

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 07:56
Удар по Харкову 18 серпня — кількість загиблих зросла
Наслідки обстрілу Харкова 18 серпня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 18 серпня. З-під завалів дістали тіло ще однієї людини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Жертви внаслідок російського обстрілу Харкова 18 серпня

"Щойно під завалами будинку знайдено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном", — зазначив Терехов.

Наразі відомо, що жертвами російської атаки стали четверо людей, серед яких одна дитина.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській ОВА показали фото наслідків російського удару по багатоповерхівці в Індустріальному районі.

А директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомляв, що окупанти поранили пʼятьох дітей.

війна Харків вбивство обстріли Ігор Терехов окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
