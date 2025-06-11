Обстрел Харькова 7 июня — из-под завалов достали еще одно тело человека

В Харькове из-под завалов изъяли еще одно тело человека
В Харькове продолжают разбирать завалы в результате российского обстрела в ночь на 7 июня. Спасатели изъяли тело еще одного человека.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Разбор завалов в Харькове
"Из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое враг обстрелял в ночь на 7 июня, изъяли тело женщины", — рассказал Синегубов.
Спасатели обнаружили погибшую в одном из помещений подвала производственного корпуса.
Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, 11 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами обнаружили еще нескольких погибших.
Известно, что 7 июня оккупанты осуществили массированный обстрел Харькова. В Киевском районе зафиксирован удар по территории предприятия.
Читайте Новини.LIVE!