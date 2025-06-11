Обстрел Харькова 7 июня — из-под завалов достали еще одно тело человека

Последствия обстрела Харькова 7 июня. Фото: Новини.LIVE

В Харькове продолжают разбирать завалы в результате российского обстрела в ночь на 7 июня. Спасатели изъяли тело еще одного человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Разбор завалов в Харькове

"Из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое враг обстрелял в ночь на 7 июня, изъяли тело женщины", — рассказал Синегубов.

Спасатели обнаружили погибшую в одном из помещений подвала производственного корпуса.

Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 11 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами обнаружили еще нескольких погибших.

Известно, что 7 июня оккупанты осуществили массированный обстрел Харькова. В Киевском районе зафиксирован удар по территории предприятия.