В Харькове зафиксировано два "прилета"
В центральной части Харькова зафиксировано два прилета. Предварительно их нанесли с помощью управляемых авиабомб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов во вторник, 9 апреля.
Враг обстреливает Харьков
Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков. В центральной части города было зафиксировано два "прилета". В настоящее время информация о разрушениях и жертвах уточняется.
Предварительно враг применил для нанесения ударов управляемые авиабомбы.
В Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. Сохраняется угроза новых ударов. гражданским жителям советуют находиться в укрытиях.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты выпустили по Харьковщине управляемые авиационные бомбы в обед 9 апреля. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!