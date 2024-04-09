В Харькове зафиксировано два "прилета"

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

В центральной части Харькова зафиксировано два прилета. Предварительно их нанесли с помощью управляемых авиабомб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов во вторник, 9 апреля.

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Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Враг обстреливает Харьков

Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков. В центральной части города было зафиксировано два "прилета". В настоящее время информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Предварительно враг применил для нанесения ударов управляемые авиабомбы.

В Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. Сохраняется угроза новых ударов. гражданским жителям советуют находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты выпустили по Харьковщине управляемые авиационные бомбы в обед 9 апреля. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские БпЛА.