Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове зафиксировано два "прилета" arrow

В Харькове зафиксировано два "прилета"

9 апреля 2024 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове зафиксировано два "прилета"
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В центральной части Харькова зафиксировано два прилета. Предварительно их нанесли с помощью управляемых авиабомб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов во вторник, 9 апреля.

Читайте также:
обстрел Харькова
Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Враг обстреливает Харьков

Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков. В центральной части города было зафиксировано два "прилета". В настоящее время информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Предварительно враг применил для нанесения ударов управляемые авиабомбы.

В Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. Сохраняется угроза новых ударов. гражданским жителям советуют находиться в укрытиях.

обстрел
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты выпустили по Харьковщине управляемые авиационные бомбы в обед 9 апреля. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.  

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские БпЛА.

война
Харьков
Украина
обстрелы
бомбоубежище
ракеты
бомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка