У Харкові зафіксовано два "прильоти"

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

У центральній частині Харкова зафіксовано два прильоти. Попередньо їх завдали за допомогою керованих авіабомб. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов у вівторок, 9 квітня.

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Повідомлення Терехова. Фото: скриншот

Ворог обстрілює Харків

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків. У центральній частині міста було зафіксовано два "прильоти". Наразі інформація про руйнування і жертви уточнюється.

Попередньо ворог застосував для завдання ударів керовані авіабомби.

Наразі у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу. Зберігається загроза нових ударів. цивільним мешканцям радять перебувати в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти випустили по Харківщині керовані авіаційні бомби в обід 9 квітня. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.