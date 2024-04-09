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У Харкові зафіксовано два "прильоти"

9 квітня 2024 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Харкові зафіксовано два "прильоти"
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У центральній частині Харкова зафіксовано два прильоти. Попередньо їх завдали за допомогою керованих авіабомб. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов у вівторок, 9 квітня.

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Повідомлення Терехова. Фото: скриншот 

Ворог обстрілює Харків

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків. У центральній частині міста було зафіксовано два "прильоти". Наразі інформація про руйнування і жертви уточнюється.

Попередньо ворог застосував для завдання ударів керовані авіабомби.

Наразі у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу. Зберігається загроза нових ударів. цивільним мешканцям радять перебувати в укриттях.

обстріл
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти випустили по Харківщині керовані авіаційні бомби в обід 9 квітня. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. 

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.  

війна
Харків
Україна
обстріли
бомбосховище
ракети
бомба

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