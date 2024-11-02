Обстрел Харькова 1 ноября — спасатели завершили разбор завалов

Разбор завалов в Харькове. Фото: ГСЧС

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в результате российского обстрела 1 ноября. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Разбор завалов в Харькове

В ГСЧС отметили, что враг убил одного человека и ранил 46.

Разбор завалов в Харькове. Фото: ГСЧС

Для ликвидации последствий вражеского попадания в жилой дом были привлечены спасатели из Харькова и Ивано-Франковска, работники Второго Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, а также коммунальные службы и кинологические подразделения волонтерских организаций.

Разбор завалов в Харькове. Фото: ГСЧС

Разбор завалов в Харькове. Фото: ГСЧС

В общей сложности было вывезено 200 куб. м строительного мусора.

Разбор завалов в Харькове. Фото: ГСЧС

"На месте происшествия работали психологи ГСЧС. Оказана помощь 15 людям", — добавили в ГСЧС.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 1 ноября оккупанты нанесли удар по Харькову баллистической ракетой. В результате атаки повреждены многочисленные частные и многоквартирные дома.

Также в результате удара по месту нахождения правоохранителей погиб один человек, также есть раненые.