В Харькове будут заочно судить российского военного, убившего жительницу Изюма

Греческая богиня Фемида является символом правосудия. Фото: PxHere

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащему 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2). ). Оккупанта будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре .

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Материалы дела

Досудебным расследованием установлено, что в мае прошлого года российские военные ухаживали за 36-летней женщиной. оккупанты видели, что женщина никак не реагирует на их "комплименты", поэтому решили придумать истории о том, что заберут ее в РФ ради "лучшей жизни".

"В прошлом году, 2 июня, женщина подошла к штабу российских военнослужащих: именно в этом месте был WI-FI. Она хотела позвонить по телефону своему брату из Ивано-Франковской области", — рассказывают в прокуратуре.

Из штаба вышел 40-летний российский военный, услышавший украинский язык от женщины. Он вышел к ней с пистолетом и выстрелил в грудь. Потерпевшая погибла на месте.

Обвиняемый российский военный. Фото: Telegram / Харьковская областная прокуратура

Напомним, что двое военных из "ДНР" заочно уведомлены о подозрении по фактам участия в террористической организации и в деятельности не предусмотренного законом военного формирования.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области обнаружили двух коллаборантов, которые сдавали оккупантам патриотов и участников АТО . оккупанты похищали указанных им людей, подвергали пыткам, в частности, морили голодом.