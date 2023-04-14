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Викрито ще двох бойовиків "ДНР", які брали участь в окупації Куп’янщини

14 квітня 2023 14:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Викрито ще двох бойовиків «ДНР», які брали участь в окупації Куп’янщини
Боєць МВС ЛНР біля відділення поліції в окупованому Куп'янську. Фото: РИА Новости/Віктор Антонюк
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Двом військовим з "ДНР" заочно повідомлено про підозру за фактами участі в терористичній організації та в діяльності не передбаченого законом військового формування. 

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Матеріали слідства 

Одним з підозрюваних є 30-річний уродженець м. Макіївка Донецької області. Встановлено, що не пізніше листопада 2016 року він добровільно вступив до 5-ї окремої мотострілкової бригади так званої "ДНР". Інший підозрюваний — 35-річний чоловік, який мешкав у м. Чистякове Донецької області. Він не пізніше 2017 року став учасником не передбаченого законом збройного формування — 1-ї окремої мотострілецької Слов’янської бригади так званої "ДНР". 

"Зазначені бойовики виконували завдання зі здійснення збройного опору ЗСУ в Донецькій області", —  розповідають правоохоронці.

Підозрювані бойовики "ДНР". Фото Telegram/Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України підозрювані перебазувалися в смт Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області, де забезпечували реалізацію завдань силового блоку окупантів, аби не допустити контроль ЗСУ над зазначеною територією.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактами участі в терористичній організації та в діяльності не передбаченого законом військового формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). 

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів ФСБ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону.

Також ми розповідали, що на Харківщині до 12 років ув’язнення загрожує лісничому з с. Черкаські Тишки, який показував окупантам шляхи для орієнтації на місцевості.

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