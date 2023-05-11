У Харкові заочно судитимуть російського військового, який вбив мешканку Ізюма

Грецька богиня Феміда є символом правосуддя. Фото: PxHere

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Окупанта судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали справи

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні минулого року російські військові залицялись до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що жінка ніяк не реагує на їхні "компліменти", тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ задля "кращого життя".

"Торік, 2 червня, жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області", — розповідають у прокуратурі.

Зі штабу вийшов 40-річний російський військовий, який почув українську мову від жінки. Він вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла загинула на місці.

Обвинувачений російський військовий. Фото: Telegram / Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що двом військовим з "ДНР" заочно повідомлено про підозру за фактами участі в терористичній організації та в діяльності не передбаченого законом військового формування.

Також ми розповідали, що на Харківщині виявили двох колаборантів, які здавали окупантам патріотів і учасників АТО. Окупанти викрадали вказаних їм людей, піддавали тортурам, зокрема, морили голодом.