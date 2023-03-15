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В Харькове запускают движение электрического общественного транспорта

15 марта 2023 16:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове запускают движение электрического общественного транспорта
Наземный электротранспорт в Харькове не работает уже почти неделю
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

15 марта вечером на улицах города будут курсировать троллейбусы. Трамвайные маршруты приступят к работе 16 марта.

Об этом в Telegram-канале сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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"Круглосуточно коммунальщики совместно с энергетиками работали над восстановлением наземного электротранспорта. Спасибо им за это! Мы – вместе! Мы – харьковчане!" , – отметил Игорь Терехов.

Трамваи и троллейбусы в городе не работают после ракетной атаки оккупантов 9 марта. Все это время маршруты электротранспорта дублировали более сотни автобусов.

Напомним, 13 марта мэр Игорь Терехов рассказывал, что 15 марта возобновят работу всего наземного электротранспорта. Но он предупреждал, что это предварительные прогнозы.

Харьковская подземка возобновила свою работу только 12 марта , но с перебоями.

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