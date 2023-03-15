У Харкові запускають рух електричного громадського транспорту

Наземний електротранспорт у Харкові не працює вже майже тиждень

15 березня ввечері на вулицях міста курсуватимуть тролейбуси. Трамвайні маршрути розпочнуть свою роботу 16 березня.

Про це у Telegram-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Цілодобово комунальники спільно з енергетиками працювали над відновленням наземного електротранспорту. Дякую їм за це! Ми - разом! Ми - харків‘яни!", — зазначив Ігор Терехов.

Трамваї та тролейбуси у місті не працюють після ракетної атаки оккупантів 9 березня. Всесь цей час маршрути електротранспорту дублювали понад сотня автобусів.

Нагадаємо, 13 березня мер Ігор Терехов розповідав, що 15 березня відновлять роботу усього наземного електротранспорту. Але він поперджав, що це попередні прогнози.

Харківська підземка відновила свою роботу лише 12 березня , але з перебоями.