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В Харькове осудили мужчину за то, что тот подсматривал за судьями

31 августа 2023 19:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове осудили мужчину за то, что тот подсматривал за судьями
Обыск квартиры осужденного. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове прокуроры доказали вину мужчины, незаконно получившего доступ к закрытым данным судейской системы. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, мужчина установил камеры видеонаблюдения и сетевого оборудования для аудио- и видеозаписи в личных кабинетах судей одного из районных судов города.

"Имея права администратора, мужчина заходил в учетные записи и таким образом получал доступ к данным с ограниченным доступом, что привело к утечке информации в условиях военного положения", — рассказывают правоохранители.

30 августа 2023 года судья Червонозаводского районного суда г. Харькова вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с установкой оборудования, имеющего возможность доступа к информативной системе и сетям сроком на 3 года.

  • Обыск квартиры осужденного. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Обыск квартиры осужденного. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

Напомним, что житель города Лозовая Харьковской области репостивал сообщения, поддерживавшие Российскую Федерацию, включая обвинения в нападениях на населенные пункты со стороны украинской армии и другие кремлевские нарративы . Ему грозит уголовная ответственность.

Также мы писали о том, что в Харькове, в Киевском районе, уже второй раз разоблачили 24-летнего заложника, распространявшего психотропы .

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