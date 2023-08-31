В Харькове осудили мужчину за то, что тот подсматривал за судьями

Обыск квартиры осужденного. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В Харькове прокуроры доказали вину мужчины, незаконно получившего доступ к закрытым данным судейской системы. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

Читайте также:

Материалы дела

По данным следствия, мужчина установил камеры видеонаблюдения и сетевого оборудования для аудио- и видеозаписи в личных кабинетах судей одного из районных судов города.

"Имея права администратора, мужчина заходил в учетные записи и таким образом получал доступ к данным с ограниченным доступом, что привело к утечке информации в условиях военного положения", — рассказывают правоохранители.

30 августа 2023 года судья Червонозаводского районного суда г. Харькова вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с установкой оборудования, имеющего возможность доступа к информативной системе и сетям сроком на 3 года.

Обыск квартиры осужденного. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Обыск квартиры осужденного. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/2 _ 2

Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

Напомним, что житель города Лозовая Харьковской области репостивал сообщения, поддерживавшие Российскую Федерацию, включая обвинения в нападениях на населенные пункты со стороны украинской армии и другие кремлевские нарративы . Ему грозит уголовная ответственность.

Также мы писали о том, что в Харькове, в Киевском районе, уже второй раз разоблачили 24-летнего заложника, распространявшего психотропы .