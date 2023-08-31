У Харкові засудили чоловіка за те, що той підглядав за суддями
У Харкові прокурори довели вину чоловіка, який незаконно отримав доступ до закритих даних суддівської системи. Його засудили до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Матеріали справи
За даними слідства, чоловік встановив камери відеонагляду та мережевого обладнання для здійснення аудіо- та відеозапису в особистих кабінетах суддів одного з районних судів міста.
"Маючи права адміністратора, чоловік заходив у облікові записи і таким чином отримував доступ до даних з обмеженим доступом, що призвело до витоку інформації в умовах воєнного стану", — розповідають правоохоронці.
30 серпня 2023 року суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов‘язаною зі встановленням обладнання, яке має можливість доступу до інформативної системи та мереж на строк 3 роки.
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Обшук квартири засудженного. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Обшук квартири засудженного. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.
Нагадаємо, що мешканець міста Лозова на Харківщині репостив дописи, що підтримували Російську Федерацію, включаючи звинувачення в нападах на населені пункти з боку української армії та інші кремлівські наративи. Йому загрожує кримінальна відповідальність.
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