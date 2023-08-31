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У Харкові засудили чоловіка за те, що той підглядав за суддями

31 серпня 2023 19:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові засудили чоловіка за те, що той підглядав за суддями
Обшук квартири засудженного. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові прокурори довели вину чоловіка, який незаконно отримав доступ до закритих даних суддівської системи. Його засудили до 10 років позбавлення волі. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи  

За даними слідства, чоловік встановив камери відеонагляду та мережевого обладнання для здійснення аудіо- та відеозапису в особистих кабінетах суддів одного з районних судів міста.

"Маючи права адміністратора, чоловік заходив у облікові записи і таким чином отримував доступ до даних з обмеженим доступом, що призвело до витоку інформації в умовах воєнного стану", — розповідають правоохоронці. 

30 серпня 2023 року суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов‘язаною зі встановленням обладнання, яке має можливість доступу до інформативної системи та мереж на строк 3 роки.  

  • Обшук квартири засудженного. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Обшук квартири засудженного. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку. 

Нагадаємо, що мешканець міста Лозова на Харківщині репостив дописи, що підтримували Російську Федерацію, включаючи звинувачення в нападах на населені пункти з боку української армії та інші кремлівські наративи. Йому загрожує кримінальна відповідальність. 

Також ми писали про те, що у Харкові, у Київському районі, вже вдруге викрили 24-річного закладника, який розповсюджував психотропи.

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