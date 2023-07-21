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В Харькове осудили экс-полицейского за госизмену

21 июля 2023 19:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове осудили эксполицейского за госизмену
Судебное заседание в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Суд признал виновным экс-полицейского по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Человек работал на врага во время оккупации Купянска.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Прокуроры в суде доказали, что в июне прошлого года действующий сержант полиции — начальник конвоя отделения №3 взвода №3 роты №2 батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими захватчиками, которые оккупировали г. Купянск.

По данным прокуратуры, он добровольно вступил в должность "и.о. начальника группы конвойной службы", а в дальнейшем получил еще большую приверженность оккупантам и стал "командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)".

"Одна из его основных задач — конвоирование задержанных оккупантами местных жителей. За свою работу предатель получал ежемесячно 70 тысяч российских рублей", — рассказывают правоохранители.

Экс-полицейский осужден за госизмену. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В начале этого года правоохранители задержали мужчину в Купянском районе в порядке ст. ст. 208, 615 УПК РФ.

21 июля коллегия судей Червонозаводского районного суда г. Харькова вынесла обвинительный приговор в отношении предателя. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, которое является его личной собственностью, и лишением звания "сержант полиции".

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

Напомним, что правоохранители разоблачили ряд приспособленцев, которые сотрудничали с представителями РФ во время оккупации Купянского района. Все они сотрудники разных управлений Купянского городского совета, которые после деоккупации вернулись к своей работе в органе местного самоуправления.

Также мы писали о том, что 50-летней женщине из Купянского района объявлено подозрение в коллаборационизме (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Во время оккупации региона подозреваемая добровольно стала "и.о. директора" Купянского лицея №3.

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