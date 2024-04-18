В Харькове осудили охранника, который передал оккупантам данные об украинских защитниках

Правоохранитель и осужденный фигурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове судили охранника, который передал российским оккупантам данные об украинских защитниках, сотрудниках Службы безопасности Украины и военных летчиках. Ему назначили 15 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 18 апреля.

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Заключение через сотрудничество с РФ

"При принципиальной и последовательной позиции прокуроров Харьковской областной прокуратуры суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор 60-летнему мужчине, который признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

В суде прокуроры доказали, что в конце 2022 года мужчина, работавший охранником парковки, наладил контакт через мессенджер Telegram с оперативным сотрудником ФСБ в Московской области, который с октября 2022 года входит в состав временной оперативной группы российской спецслужбы в Белгородской области.

От оккупанта харьковчанин получил задачу для проведения подрывной деятельности против Украины, на что согласился.

Для обеспечения конспирации и предотвращения обнаружения со стороны украинских правоохранительных органов фактов взаимодействия между харьковчанином и представителем РФ были приняты и согласованы меры безопасности. Среди них использование исключительно приложения Telegram для общения, периодическое удаление переписки, изменение аккаунтов, а также использование условных фраз и обозначений и т.д.

Фигурант следил в Харькове за украинскими защитниками. Он пытался установить места их дислокации и проживания, а также маршруты передвижения военной техники.

Предатель собирал информацию о командирах спецподразделений ВСУ, сотрудниках Службы безопасности Украины и военных летчиках. Разведданные харьковчанин передавал, добавляя медиафайлы с привязкой к местности.

К тому же приспешник врага предоставлял российскому куратору информацию об объектах критической оборонной промышленности в Харькове для последующих ракетных ударов.

Фигуранта разоблачили в марте 2023 года.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, когда те захватили Купянск. После деоккупации предательница заняла нейтральную позицию. Ей сообщили о подозрении.

Также в Харьковской области женщина во время оккупации Изюма возглавила почтовое отделение. Пользуясь служебным положением, она организовывала распространение российских пропагандистских материалов.