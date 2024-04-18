У Харкові засудили охоронця, який передав окупантам дані про українських захисників

Правоохоронець та засуджений фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові судили охоронця, який передав російським окупантам дані про українських захисників, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків. Йому призначили 15 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 18 квітня.

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Ув'язнення через співпрацю з РФ

"За принципової та послідовної позиції прокурорів Харківської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок 60-річному чоловіку, якого визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

У суді прокурори довели, що наприкінці 2022 року чоловік, який працював охоронцем паркувального майданчика, налагодив контакт через месенджер Telegram з оперативним співробітником ФСБ у Московській області, який з жовтня 2022 року входить до складу тимчасової оперативної групи російської спецслужби у Бєлгородській області.

Від окупанта харків'янин отримав завдання для проведення підривної діяльності проти України, на що погодився.

Для забезпечення конспірації та запобігання виявленню з боку українських правоохоронних органів фактів взаємодії між харків'янином і представником РФ були прийняті та узгоджені заходи безпеки. Серед них використання виключно додатку Telegram для спілкування, періодичне видалення листування, зміна облікових записів, а також використання умовних фраз та позначень тощо.

Фігурант стежив у Харкові за українськими захисниками. Він намагався встановити місця їхньої дислокації та проживання, а також маршрути пересування військової техніки.

Зрадник збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків. Розвіддані харківʼянин передавав, додаючи медіафайли з прив’язкою до місцевості.

До того ж поплічник ворога надавав російському куратору інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.

Фігуранта викрили у березні 2023 року.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині викрили 61-річну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами, коли ті захопили Куп'янськ. Після деокупації зрадниця зайняла нейтральну позицію. Їй наразі повідомили про підозру.

Також у Харківській області жінка під час окупації Ізюма очолила поштове відділення. Користуючись службовим становищем, вона організовувала поширення російських пропагандистських матеріалів.