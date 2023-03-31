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В Харькове осудили закладчика распространявшего наркотики

31 марта 2023 14:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове осудили заложника, распространявшего наркотики
Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Октябрьский районный суд города Харькова признал 24-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенном повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Материалы следствия

Прокуроры доказали, что харьковчанин распространял психотропы по Харькову. Мужчина устроился на работу в интернет-магазин в качестве курьера. Однако деятельность магазина была незаконной – он специализировался на продаже наркотических и психотропных веществ.

"Муж раскладывал по городу свертки из "PVP", фотографировал место тайника и присылал координаты его местоположения конечным покупателям. В ноябре прошлого года карьера заложника завершилась  его разоблачили правоохранители",  рассказывают в прокуратуре.

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Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, что в Харькове разоблачили онлайн-мошенников. Те звонили по телефону харьковчанам от имени работников банков и выманивали конфиденциальную информацию о банковских картах, после чего присваивали деньги пострадавших.

Также мы рассказывали, что работники Государственного бюро расследований задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военнослужащих территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.

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