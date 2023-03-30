У Харкові викрили онлайн-шахраїв

За попередніми підрахунками, шахраї ошукали клієнтів банку на мільйон гривень.

У Харкові затримали шахраїв, які телефонували харків’янам від імені працівників банків та виманювали конфіденційну інформацію щодо банківських карток, після чого привласнювали гроші потерпілих.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Матеріали слідства

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше знайомі троє осіб вирішили нелегальним способом підзаробити грошей. Серед них — 28-річний чоловік родом з Донецької області та 29-річна жінка, яка наразі мешкає у столиці України. Третій фігурант — 36-річний чоловік — проживає на Житомирщині. Але жертвами ділків стали саме мешканці Харкова.

"Так, 36-річний чоловік здійснював розсилку смс-повідомлень клієнтам банку з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток, зазначаючи при цьому номери мобільних телефонів "спеціалістів" для вирішення питання по суті. Після цього потерпілі дзвонили на вказані номери та думали, что спілкуються зі справжніми працівниками банку. Будучи введеними в оману, вони надавали всю необхідну інформацію: номери карток, пін-коди, CVV-код та інше", — розповідають правоохоронці.

У подальшому ділки переводили всі гроші з карток людей на підконтрольні їм банківські рахунки. Оборудки щомісячно приносили кожному підозрюваному близько 200 тисяч гривень.

Обшуки та арешт

28 березня 2023 року правоохоронці провели низку обшуків у різних регіонах України за місцями проживання фігурантів, під час яких виявлено та вилучено банківські карти, сім-карти, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи тощо. Крім того, в одного з фігурантів знайдено "трудовую книжку" та документи про освіту з так званої "ДНР".

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру трьом особам за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Нагадаємо, що у Харкові прокуратура передала до суду обвинувальні акти щодо бізнесмена та чиновника міськради. На неякісних роботах вони завдали бюджету збитків на 300 тисяч гривень.

Також ми писали, що НАБУ і САП повідомили про підозру у привласненні 472 тисяч євро екскерівнику Харківського авіаційного завод Ігорю Сунцову, який зараз працює на окупантів.