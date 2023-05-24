В Харькове задержали мужчину, продававшего боевые гранаты

Изъятые две гранаты Ф-1 и РГД-5. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

В сотрудники уголовного розыска Харьковского РУП № 2 ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что местный житель продает боевые гранаты. Во время продажи взрывчатки правоохранители его задержали.

Об этом сообщили в Полиции Харьковской области.

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Оперативники задержали 43-летнего харьковчанина при попытке продать две гранаты Ф-1 и РГД-5. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. По месту проживания мужчины полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили еще две гранаты с запалом к ним.

"Изъятые боеприпасы направлены на экспертное исследование. Правоохранители устанавливают каналы поступления боеприпасов, а также других лиц, причастных к совершению преступления", — пишут правоохранители.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, что в Харьковской области мужчина бросил гранату под машину своего односельчанина. В результате инцидента три человека получили осколочные ранения.

Также мы рассказывали, что в Харькове разоблачили торговца оружием. Во время обыска у него изъяли оружейный состав и взрывоопасные предметы.