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В Харькове задержали госисполнителя за взятку в 600 долларов

30 мая 2023 16:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове задержали госисполнителя за взятку в 600 долларов
Кадр по задержанию взяточника. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове схватили государственный исполнитель, который за 600 долларов взятки предлагал снять арест с банковских счетов гражданина. Задержание взяточника произошло при передаче указанной суммы средств.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

Как рассказывают в прокуратуре, государственный исполнитель Киевского отдела государственной исполнительной службы в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции требовал у мужчины взятку за беспрепятственное закрытие исполнительных производств.

"Подозреваемый сообщил потерпевшему, что в рамках исполнительных производств по фактам нарушения ПДД на банковские счета мужчины наложен арест. Государственный исполнитель предложил "помощь" с закрытием этих производств и назвал цену за такую "услугу" — 600 долларов США", — пишут правоохранители.

При передаче средств государственного исполнителя задержали. Ему сообщили о подозрении по факту просьбы и извлечения неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в Харькове прокуратура разоблачила эколога на взятке в 26 тысяч гривен. В ходе расследования отмечается, что инспектор провел проверку, связанную с жалобой на проблему загрязнения и наличие строительных отходов на территории земельного участка в Чугуевском районе.

Также мы рассказывали, что благодаря прокуратуре бюджет Харькова пополнится почти на 300 тысяч гривен. Частники годами использовали городскую землю бесплатно, а суд удовлетворил два исковых заявления руководителя Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова в интересах государства в лице Харьковского городского совета к предприятиям о взыскании безосновательно сохраненных средств за использование земельных участков.

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