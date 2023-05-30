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У Харкові затримали держвиконавця за хабар у 600 доларів

30 травня 2023 16:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові затримали держвиконавця за хабар у 600 доларів
Кадр з затримання хабарника. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові схопили державного виконався, який за 600 доларів хабара пропонував зняти арешт із банківських рахунків громадянина. Затримання хабарника відбулось під час передачі зазначеної суми коштів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Як розповідають у прокуратурі, державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вимагав у чоловіка хабар за безперешкодне закриття виконавчих проваджень.

"Підозрюваний повідомив потерпілому, що в межах виконавчих проваджень за фактами порушення ПДР на банківські рахунки чоловіка накладено арешт. Державний виконавець запропонував "допомогу" із закриттям цих проваджень та назвав ціну за таку "послугу" – 600 доларів США", — пишуть правоохоронці.

Під час передачі коштів державного виконавця затримали. Йому повідомили про підозру за фактом прохання та одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).  Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Харкові прокуратура викрила еколога на хабарі у 26 тисяч гривень. Під час розслідування зазначається, що інспектор провів перевірку, пов'язану зі скаргою на проблему забруднення та наявність будівельних відходів на території земельної ділянки у Чугуївському районі.

Також ми розповідали, що завдяки прокуратурі бюджет Харкова поповниться на майже 300 тисяч гривень. Приватники роками використовували міську землю безплатно, а суд задовольнив дві позовні заяви керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до підприємств про стягнення безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок. 

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