У Харкові двоє чоловіків підпалили авто ЗСУ, їх затримала поліція

Палає авто ЗСУ. Фото: Патрульна поліція

У Харкові правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі автомобіля військового. Вони намагалися втекти з місця злочину, однак патрульні передали зловмисників слідчо-оперативній групі.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції у Facebook у суботу, 3 серпня.

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Учора близько другої години ночі до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона. Під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили двох чоловіків, які намагалися втекти.

Затриманий чоловік. Фото: Патрульна поліція

Займисті речовини в рюкзаку. Фото: Патрульна поліція

В одного з них в рюкзаку знайшли легкозаймисті речовини, а на його телефоні було відео, яке вказувало на причетність до підпалу. Також неподалік було затримано іншого ймовірного злочинця.

За даними прокуратури, чоловіки хотіли підзаробити та за вказівками співробітника російської спецслужби через Telegram мали підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Знищене авто ЗСУ. Фото: Патрульна поліція

Наразі обом повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкоджені майна та в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі, слідство триває.