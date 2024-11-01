В Харькове у мужчины изъяли гранату Ф-1

В Харькове задержан вооруженный мужчина
В Харькове у мужчины изъяли боевую гранату Ф-1. Задержанному объявили подозрение, ему грозит уголовная ответственность.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в пятницу, 1 ноября.
В Харькове задержан вооруженный мужчина
В Шевченковском районе Харькова у 51-летнего мужчины изъяли ручную гранату типа Ф-1, снаряженную взрывателем.
Боеприпас направили на экспертизу, установившую, что граната относится к категории боевых припасов.
По данному факту следователи открыли уголовное производство, мужчине сообщили о подозрении в незаконном хранении взрывоопасных предметов.
По санкции статьи злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове солдат-контрактник похитил оружие из воинской части. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове судили работника полиции, у которого мужчина вытащил оружие из кобуры и застрелился.
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