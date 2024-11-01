У Харкові в чоловіка вилучили гранату Ф-1

Вилучена в Харкові граната. Фото: Нацполіція

У Харкові в чоловіка вилучили бойову гранату Ф-1. Затриманому оголосили підозру, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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У Харкові затримали озброєного чоловіка

У Шевченківському районі Харкова в 51-річного чоловіка вилучили ручну гранату типу Ф-1, споряджену підривачем.

Боєприпас направили на експертизу, яка встановила, що граната належить до категорії бойових припасів.



За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, чоловіку повідомили про підозру у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів

За санкцією статті зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Допис поліції Харківщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові солдат-контрактник викрав зброю зі складу військової частини. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові судили працівника поліції, в якого чоловік витягнув зброю з кобури та застрелився.