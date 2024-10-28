В Харькове завершили спасательные работы после попадания авиабомбы 28 октября — фото

В Харькове завершили работы на месте обстрела — фото последствий
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы в Холодногорском районе. Враг атаковал город ночью 28 октября.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Обстрел Холодногорского района Харькова 28 октября
В результате российской атаки семь человек получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения конструкций жилой девятиэтажки на уровне восьмого, девятого и технического этажей.
"Работали 24 спасателя, шесть единиц аварийно-спасательной и тяжелой инженерной техники Харьковского, Ивано-Франковского гарнизонов, а также два Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины", — говорится в сообщении
Напомним, в ночь на 28 октября оккупанты нанесли удар по Харькову. Зафиксировано попадание рядом с жилым домом.
А последствия вражеского удара по многоэтажке в Харькове можно увидеть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!