Обстріл Харкова 28 жовтня — фоторепортаж Новини.LIVE

Наслідки удару по Харкову 28 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти вночі 28 жовтня вдарили авіабомбою по дев'ятиповерхівці в Холодногірському районі Харкова. Постраждали семеро людей, серед них — 16-річна дівчина.

Наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Харкові — дивіться фоторепортаж Новини.LIVE.

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Обстріли Харкова 28 жовтня

Цієї ночі окупаційна армія знову обстрілювала Харків. Під ворожим ударом опинилося одразу кілька районів, зокрема, Холодногірський.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири. Також відомо, що внаслідок обстрілів постраждало семеро осіб, серед них 16-річна дівчина.

Наслідки удару по Харкову 28 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Волонтери поблизу пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

Обстріляний будинок у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Водночас у ДСНС зазначили, що наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків залучили понад 25 рятувальників та шість одиниць техніки.

Аварійно-рятувальні роботи у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Рятувальні служби на місці обстрілу в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Аварійно-рятувальні роботи у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Аварійно-рятувальні роботи у Харкові. Фото: Новини.LIVE

За словами рятувальників, загалом внаслідок нічної масованої атаки постраждала 21 людина, з них п'ять дітей.

Нагадаємо, вночі 28 жовтня у Харкові пролунали потужні вибухи. Перед цим військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації.

Пізніше у місті пролунали повторні вибухи. Окупанти вдарили по житлових будинках у Холодногірському районі Харкова.