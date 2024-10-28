Обстріл Харкова 28 жовтня — фоторепортаж Новини.LIVE

Нічний удар по Харкову — фоторепортаж Новини.LIVE
Російські окупанти вночі 28 жовтня вдарили авіабомбою по дев'ятиповерхівці в Холодногірському районі Харкова. Постраждали семеро людей, серед них — 16-річна дівчина.
Наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Харкові — дивіться фоторепортаж Новини.LIVE.
Обстріли Харкова 28 жовтня
Цієї ночі окупаційна армія знову обстрілювала Харків. Під ворожим ударом опинилося одразу кілька районів, зокрема, Холодногірський.
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири. Також відомо, що внаслідок обстрілів постраждало семеро осіб, серед них 16-річна дівчина.
Водночас у ДСНС зазначили, що наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків залучили понад 25 рятувальників та шість одиниць техніки.
За словами рятувальників, загалом внаслідок нічної масованої атаки постраждала 21 людина, з них п'ять дітей.
Нагадаємо, вночі 28 жовтня у Харкові пролунали потужні вибухи. Перед цим військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації.
Пізніше у місті пролунали повторні вибухи. Окупанти вдарили по житлових будинках у Холодногірському районі Харкова.
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