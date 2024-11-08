16 человек пострадали в результате атаки на Харьков со стороны РФ 8 ноября

Спасатели выводят пострадавших после бомбежки Харькова авиацией РФ. Фото: Харьков Life

В Харькове среди пострадавших после сброса КАБов на город к счастью нет тяжело раненых. Но острый стресс получил трехмесячный ребенок, другим оказывают помощь врачи.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает Харьков Life.

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По его словам, одна из авиабомб попала в многоэтажку на Салтовке. Сейчас там идет спасательная операция, ведь в поврежденном доме остались люди.

Мэр также рассказал, что враг целил в центральную и историческую часть Харькова. Еще один взрыв произошел рядом с административным зданием — оно повреждено, как и близлежащие дома.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди жертв бомбардировки российскими оккупантами уже насчитали шестнадцать раненых — пять из них госпитализированы. Остальные пострадавшие получили помощь на месте.

Напомним, недавно Игорь Терехов сообщил, что специалисты сейчас завершают ликвидацию последствий российского удара по Алексеевке , в результате которого были повреждены, в частности супермаркет и близлежащие жилые дома.

Ранее вечером 5 ноября российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки поврежден жилой дом, есть пострадавшая.