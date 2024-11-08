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У Харкові збільшилась кількість постраждалих через атаку РФ

8 листопада 2024 05:09
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
16 людей постраждали внаслідок атаки на Харків з боку РФ 8 листопада
Рятівники виводять постраждалих після бомбардування Харкова авіацією РФ. Фото: Харьков Life
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Харкові серед постраждалих після скидання КАБів на місто на щастя немає важко поранених. Але гострий стрес отримала тримісячна дитина, іншим надають допомогу лікарі.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє Харьков Life.

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За його словами, одна з авіабомб потрапила у багатоповерхівку на Салтівці. Зараз там триває рятувальна операція, адже у пошкодженому будинку залишились люди. 

Також мер розповів, що ворог цілив в центральну та історичну частину Харкова. Ще один вибух стався поряд з адміністративною будівлею — вона пошкоджена, як і прилеглі будинки.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед жертв бомбардування російськими окупантами вже нарахували шістнадцятьох поранених — п'ять з них госпіталізовані. Інші постраждалі отримали допомогу на місці.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Терехов повідомив, що фахівці зараз завершують ліквідацію наслідків російського удару по Олексіївці, внаслідок якого були пошкоджені, зокрема, супермаркет та прилеглі житлові будинки.

Раніше, ввечері 5 листопада російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, є постраждала.

Харків жертви обстріли КАБ війна в Україні Харківська область

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