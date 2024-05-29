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У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу "Епіцентру" — помер один із поранених

29 травня 2024 08:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу "Епіцентру" — помер один із поранених
РФ атакувала ''Епіцентр'' у Харкові. Фото ілюстративне: t.me/V_Zelenskiy_official
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові кількість загиблих внаслідок обстрілу "Епіцентру" збільшилася до 19 осіб. Лікарі не змогли врятувати життя одного з поранених чоловіків. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у середу, 29 травня. 

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"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по "Епіцентру", — написав очільник ОДА.

За словами Синєгубова, чоловік перебував в опіковій реанімації, опіки сягали 50%.

У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу "Епіцентру" — помер один із поранених - фото 1
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.  

Станом на сьогодні у Харкові рятувальні служби розібрали 50% завалів гіпермаркету "Епіцентр", у який влучили російські КАБи. 

смерть
Харків
обстріли
Олег Синєгубов
лікарі
війна в Україні
опік

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