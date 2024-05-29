У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу "Епіцентру" — помер один із поранених
У Харкові кількість загиблих внаслідок обстрілу "Епіцентру" збільшилася до 19 осіб. Лікарі не змогли врятувати життя одного з поранених чоловіків.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у середу, 29 травня.
Загиблі внаслідок обстрілу Харкова
"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по "Епіцентру", — написав очільник ОДА.
За словами Синєгубова, чоловік перебував в опіковій реанімації, опіки сягали 50%.
Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.
Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.
Станом на сьогодні у Харкові рятувальні служби розібрали 50% завалів гіпермаркету "Епіцентр", у який влучили російські КАБи.
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