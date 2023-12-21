Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове женщина попала под колеса автомобиля arrow

В Харькове женщина попала под колеса автомобиля

21 декабря 2023 14:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове женщина попала под колеса автомобиля
Последствия ДТП. Фото: полиция Харьковской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 21 декабря, на Салтовском шоссе Харькова произошло смертельное ДТП. Женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса автомобиля.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Читайте также:

ДТП на Салтовском шоссе Харькова

Сообщается, что автомобиль "ЗАЗ" под управлением 58-летнего водителя наехал на 55-летнюю женщину. Пешеход перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. От полученного удара пострадавшую отбросила на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль "ВАЗ".

От полученных травм женщина скончалась на месте.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются", — говорится в сообщении.

null
Место ДТП. Фото: полиция Харьковской области
null
Место ДТП. Фото: полиция Харьковской области

Напомним, на днях, 18 декабря, в Харьковской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство не смогло справиться со скользким подъемом и влетело в частный забор. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, в августе этого года победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блоггер Даша Квиткова попала в ДТП в одном из районов столицы. За рулем дорогого автомобиля была именно экс-жена шоумена Никиты Добрынина. По словам блоггера-сплетника Богдана Беспалова, в столице состоялся суд над Квитковой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме