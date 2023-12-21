В Харькове женщина попала под колеса автомобиля

Последствия ДТП. Фото: полиция Харьковской области

В четверг, 21 декабря, на Салтовском шоссе Харькова произошло смертельное ДТП. Женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса автомобиля.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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ДТП на Салтовском шоссе Харькова

Сообщается, что автомобиль "ЗАЗ" под управлением 58-летнего водителя наехал на 55-летнюю женщину. Пешеход перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. От полученного удара пострадавшую отбросила на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль "ВАЗ".

От полученных травм женщина скончалась на месте.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются", — говорится в сообщении.

Место ДТП. Фото: полиция Харьковской области

Место ДТП. Фото: полиция Харьковской области

Напомним, на днях, 18 декабря, в Харьковской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство не смогло справиться со скользким подъемом и влетело в частный забор. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, в августе этого года победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блоггер Даша Квиткова попала в ДТП в одном из районов столицы. За рулем дорогого автомобиля была именно экс-жена шоумена Никиты Добрынина. По словам блоггера-сплетника Богдана Беспалова, в столице состоялся суд над Квитковой.