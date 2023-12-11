Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В Харкові у ДТП загинула сім’я волонтерів arrow

В Харкові у ДТП загинула сім’я волонтерів

11 грудня 2023 16:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Харкові у ДТП загинула сім’я волонтерів
Волонтери Артур і Дарина Виноградови. Фото: Голос Липецької громади
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода 10 грудня на Окружній дорозі. Внаслідок аварії загинула сім'я волонтерів Артур і Дарина Виноградови. 

Про це повідомив помічник начальника ГУНП України в Харківській області Вячеслав Марков.

Читайте також:

УВАГА! У відео присутня ненормативна лексика 18+!

Смертельна ДТП у Харкові

Вчора у Харкові на Окружній дорозі сталася смертельна ДТП. Дві людини загинули, ще дві дістали травми. Відбулося зіткнення двох легкових авто, внаслідок якого загинула сім'я волонтерів, які працювали в організації "Я врятований", Артур і Дарина Виноградови. Зазначається, що на момент аварії жінка була вагітною.

"Сьогодні у жахливій аварії загинула молода родина волонтерів, які від самого початку війни доставляли гуманітарну допомогу та евакуювали сотні людей із найнебезпечніших районів, що постійно перебувають під обстрілами. Завтра о сьомій ранку Артур також планував виїжджати на евакуацію до Куп'янська. Артуру було лише 27 років, а Дарині 23. Вони так ніжно кохали один одного і чекали на дитину. Щиро співчуваю батькам загиблих. Царство Небесне", — зазначив Марков.

Потрощені авто внаслідок ДТП
Потрощені авто внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція

Очевидці ДТП поширили у мережі відео, на якому видно, що авто повністю знищені. 

Стало відомо, що сім'я Виноградових прямували до селища Руська Лозова під Харковом. Вони планували вручити дітям, що проживають у селищі, новорічні подарунки. 

Наразі обставини ДТП з'ясовуються та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в поліції повідомили, що внаслідок ДТП 27-річний водій Hyundai Elantra та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира Skoda Fabia госпіталізували до лікарні. 

Додамо, поблизу Ізюма, що на Харківщині, сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода 7 грудня. Внаслідок аварії загинуло шестеро людей та ще п'ятеро травмовані.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Актуальне по темі