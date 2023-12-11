В Харкові у ДТП загинула сім’я волонтерів

Волонтери Артур і Дарина Виноградови. Фото: Голос Липецької громади

У Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода 10 грудня на Окружній дорозі. Внаслідок аварії загинула сім'я волонтерів Артур і Дарина Виноградови.

Про це повідомив помічник начальника ГУНП України в Харківській області Вячеслав Марков.

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Смертельна ДТП у Харкові

Вчора у Харкові на Окружній дорозі сталася смертельна ДТП. Дві людини загинули, ще дві дістали травми. Відбулося зіткнення двох легкових авто, внаслідок якого загинула сім'я волонтерів, які працювали в організації "Я врятований", Артур і Дарина Виноградови. Зазначається, що на момент аварії жінка була вагітною.

"Сьогодні у жахливій аварії загинула молода родина волонтерів, які від самого початку війни доставляли гуманітарну допомогу та евакуювали сотні людей із найнебезпечніших районів, що постійно перебувають під обстрілами. Завтра о сьомій ранку Артур також планував виїжджати на евакуацію до Куп'янська. Артуру було лише 27 років, а Дарині 23. Вони так ніжно кохали один одного і чекали на дитину. Щиро співчуваю батькам загиблих. Царство Небесне", — зазначив Марков.

Потрощені авто внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція

Очевидці ДТП поширили у мережі відео, на якому видно, що авто повністю знищені.

Стало відомо, що сім'я Виноградових прямували до селища Руська Лозова під Харковом. Вони планували вручити дітям, що проживають у селищі, новорічні подарунки.

Наразі обставини ДТП з'ясовуються та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в поліції повідомили, що внаслідок ДТП 27-річний водій Hyundai Elantra та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира Skoda Fabia госпіталізували до лікарні.

Додамо, поблизу Ізюма, що на Харківщині, сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода 7 грудня. Внаслідок аварії загинуло шестеро людей та ще п'ятеро травмовані.