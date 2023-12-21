У Харкові жінка потрапила під колеса автівки

Наслідки ДТП. Фото: поліція Харківської області

У четвер, 21 грудня, на Салтівському шосе Харкова сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу в невстановленому місці й потрапила під колеса автівки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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ДТП на Салтівському шосе Харкова

Повідомляється, що автомобіль "ЗАЗ", яким керував 58-річний водій, наїхав на 55-річну жінку. Пішохід перебігав дорогу у невстановленому для цього місці. Від отриманого удару потерпілу відкинула на зустрічну смугу, де на неї наїхав автомобіль "ВАЗ".

Від отриманих травм жінка загинула на місці.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються", — йдеться у повідомленні.

Місце ДТП. Фото: поліція Харківської області

Місце ДТП. Фото: поліція Харківської області

Нагадаємо, днями, 18 грудня, на Харківщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Транспортний засіб не зміг впоратися зі слизьким підйомом і влетів у приватний паркан. На щастя, минулося без постраждалих.

Додамо, у серпні цього року переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова потрапила в ДТП в одному з районів столиці. За кермом дорогої автівки була саме ексдружина шоумена Нікіти Добриніна. За словами блогера-пліткаря Богдана Беспалова, в столиці відбувся суд над Квітковою.