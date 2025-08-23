Подземные школы в Харькове - сколько планируют построить

В Харькове появится еще одна подземная школа — мэр сообщил детали
В Харькове еще одну станцию метро оборудуют под школу. Ожидается, что до конца года в городе будет уже десять подземных школ.
Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью Новини.LIVE.
Подземные школы в Харькове
Терехов отметил, что город делает все возможное, чтобы дети могли учиться даже в условиях войны.
"Мы переоборудовали шесть станций метрополитена под метрошколы. Сначала родители сомневались, но впоследствии спрос стал бешеный — свободных мест нет. Поэтому мы решили оборудовать еще одну станцию метро", — говорит он.
Кроме того, сейчас в городе работают четыре полноценные подземные школы, а до 1 сентября планируют достраивать еще три большие. Таким образом, до конца года в Харькове будет уже десять подземных школ.
"Подземные школы стали уникальным опытом для всего мира и позволяют детям получать образование в безопасности, несмотря на постоянные обстрелы и воздушные тревоги", — добавил мэр.
