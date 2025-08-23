Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове появится еще одна подземная школа — мэр сообщил детали

В Харькове появится еще одна подземная школа — мэр сообщил детали

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 22:09
Подземные школы в Харькове - сколько планируют построить
Игорь Терехов. Фото: Редпост

В Харькове еще одну станцию метро оборудуют под школу. Ожидается, что до конца года в городе будет уже десять подземных школ.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подземные школы в Харькове

Терехов отметил, что город делает все возможное, чтобы дети могли учиться даже в условиях войны.

"Мы переоборудовали шесть станций метрополитена под метрошколы. Сначала родители сомневались, но впоследствии спрос стал бешеный — свободных мест нет. Поэтому мы решили оборудовать еще одну станцию метро", — говорит он.

Кроме того, сейчас в городе работают четыре полноценные подземные школы, а до 1 сентября планируют достраивать еще три большие. Таким образом, до конца года в Харькове будет уже десять подземных школ.

"Подземные школы стали уникальным опытом для всего мира и позволяют детям получать образование в безопасности, несмотря на постоянные обстрелы и воздушные тревоги", — добавил мэр.

Напомним, сегодня Харьков празднует День города. Городу-герою исполняется 371 год.

Также Терехов сообщал, сколько денег надо, чтобы восстановить Харьков полностью.

Харьков дети метро Игорь Терехов школа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации