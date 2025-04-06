В Харькове собрали более тысячи видов оружия, которым обстреливали город

Обломки ракеты. Фото иллюстративное: t.me/andrii_nebytov

В Харькове собрали более тысячи видов оружия, которым российские оккупанты атаковали город в начале полномасштабного вторжения. Цели врага образовали "кладбище ракет".

Об этом сообщил начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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"Это настоящее место, это доказательство военных преступлений россиян, так называемое кладбище ракет, которые оккупанты выпускали по Харькову в первые месяцы полномасштабного вторжения", — подчеркнула Вероника Марченко.

Новини.LIVE узнали, почему КАБы больше не долетают? Как изменилась тактика ударов по Харькову? И как модернизированные "шахеды" наносят еще больший вред?

Уже на следующей неделе — наш эксклюзив с места, где хранятся обломки российских ракет.

Напомним, 6 апреля в Харькове состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Люди призвали к активным действиям для освобождения защитников.

Ранее российский беспилотник нанес удар по автомобилю на Харьковщине, в котором находились украинские воины и журналисты.