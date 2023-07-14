В Харькове уменьшили арендную плату за землю для тех, чье имущество пострадало в результате войны
За земельные участки, на которых расположены поврежденные объекты недвижимого имущества, уменьшена сумма арендной платы и земельного налога на 2023 год. Соответствующее решение было принято 14 июля на внеочередной сессии Харьковского городского совета.
Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Аренда земли
Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в зависимости от объема и характера повреждений пользователи земли будут платить от 1 до 70% сумм арендной платы и земельного налога. Это касается как физических лиц, так и предпринимателей.
Согласно решению, пользователей освобождают от уплаты 30%, если объект имеет незначительные повреждения, и от 70% при наличии повреждений средней тяжести. Если же в результате разрушений объект стал непригодным для использования по целевому назначению, пользователи будут платить только 1% от суммы, предусмотренной договором аренды.
"Это поддержка предпринимателей и индустрии города Харькова. Я встречался с нашими предпринимателями, и мы это все тщательно обсудили. Поэтому прошу проголосовать и поддержать бизнес в эти трудные времена", — отметил Игорь Терехов.
Как сообщили в Департаменте земельных отношений, на сегодняшний день поступило около 650 заявок на повреждение коммерческого имущества.
Также было принято решение об освобождении от уплаты арендной платы и земельного налога за 2022 год (для физических лиц – за период с 1 января по 31 декабря, для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей – с 1 марта по 31 декабря). Кроме того, депутаты проголосовали за освобождение от уплаты арендной платы и земельного налога за земельные участки, на которых расположены временно используемые украинскими военными объекты недвижимого имущества.
"Считаю эти льготы необходимыми, оправданными и абсолютно справедливыми для Харькова в условиях полномасштабной войны", — заявил харьковский городской голова.
Напомним, что с начала этого года более 5 тысяч предпринимателей Харькова прекратили свою деятельность . Также некоторые владельцы бизнесов перевозят их в другие города и меняют свой налоговый адрес в другую область.
Также мы писали о том, что Харьковская область не входит в список территорий активных боевых действий с 24 февраля 2022 года, хотя часть региона была оккупирована, а город переживает постоянные вражеские атаки.