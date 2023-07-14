В Харькове уменьшили арендную плату за землю для тех, чье имущество пострадало в результате войны

Разрушен торгово-развлекательный центр в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

За земельные участки, на которых расположены поврежденные объекты недвижимого имущества, уменьшена сумма арендной платы и земельного налога на 2023 год. Соответствующее решение было принято 14 июля на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в зависимости от объема и характера повреждений пользователи земли будут платить от 1 до 70% сумм арендной платы и земельного налога. Это касается как физических лиц, так и предпринимателей.

Согласно решению, пользователей освобождают от уплаты 30%, если объект имеет незначительные повреждения, и от 70% при наличии повреждений средней тяжести. Если же в результате разрушений объект стал непригодным для использования по целевому назначению, пользователи будут платить только 1% от суммы, предусмотренной договором аренды.

"Это поддержка предпринимателей и индустрии города Харькова. Я встречался с нашими предпринимателями, и мы это все тщательно обсудили. Поэтому прошу проголосовать и поддержать бизнес в эти трудные времена", — отметил Игорь Терехов.

Как сообщили в Департаменте земельных отношений, на сегодняшний день поступило около 650 заявок на повреждение коммерческого имущества.

Также было принято решение об освобождении от уплаты арендной платы и земельного налога за 2022 год (для физических лиц – за период с 1 января по 31 декабря, для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей – с 1 марта по 31 декабря). Кроме того, депутаты проголосовали за освобождение от уплаты арендной платы и земельного налога за земельные участки, на которых расположены временно используемые украинскими военными объекты недвижимого имущества.

"Считаю эти льготы необходимыми, оправданными и абсолютно справедливыми для Харькова в условиях полномасштабной войны", — заявил харьковский городской голова.

Напомним, что с начала этого года более 5 тысяч предпринимателей Харькова прекратили свою деятельность . Также некоторые владельцы бизнесов перевозят их в другие города и меняют свой налоговый адрес в другую область.

Также мы писали о том, что Харьковская область не входит в список территорий активных боевых действий с 24 февраля 2022 года, хотя часть региона была оккупирована, а город переживает постоянные вражеские атаки.