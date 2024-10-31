Обстрел Харькова 30 октября — количество погибших возросло до двух

Последствия российского удара по Харькову 30 октября. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в четверг, 31 октября, обнаружили еще одно тело под завалами многоэтажки. Количество погибших возросло до двух.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Известно, что собаки-спасатели нашли тело еще одного человека, убитого российскими оккупантами ударом по многоэтажке в Салтовском районе Харькова 30 октября.

В настоящее время работники ГСЧС пытаются добраться до тела.

Напомним, под завалами в Харькове погибли двое детей. Речь идет о 12-летнем мальчике и 15-летнем подростке.

Ранее спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в настоящее время известно о 35 человек, получивших ранения.