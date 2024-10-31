Обстріл Харкова 30 жовтня — під завалами загинула дитина

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Російські окупаційні війська ввечері 30 жовтня вдарили по житловому будинку у Харкові. Внаслідок цього загинув 15-річний хлопчик, який перебував під завалами.

Про це повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі Новини.LIVE.

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У Харкові під завалами загинув хлопчик

За словами Чубенка, мешканці будинку та родичі повідомили, що 15-річний хлопчик перебував на першому поверсі девʼятиповерхівки в момент удару РФ. Зараз відомо, що дитина загинула.

"На жаль, скоріш за все, він загинув, бо минуло багато часу, і частини його тіла видніються з-під завалів без ознак життя", — сказав речник прокуратури.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE 1 / 9

Удар по Харкову 30 жовтня — що відомо

Як відомо, пізно ввечері 30 жовтня окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок ворожої атаки у будинку повністю зруйновані поверхи з шостого по перший.

Рятувальники досі проводять рятувально-аварійні роботи, адже під завалами перебувають люди, їм вдалося врятувати трьох осіб.

Станом на зараз відомо, що разом з 15-річним хлопчиком загинуло ще двоє людей. Ще 35 — отримали поранення. На місці розгорнули пункт надання допомоги та прийом заяв до поліції. З потерпілими працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня армія РФ випустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер" та 43 ударні дрони. Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях.