Обстріл Харкова 30 жовтня — під завалами загинула дитина

Удар по Харкову — дитина, яка була під завалами, загинула
Російські окупаційні війська ввечері 30 жовтня вдарили по житловому будинку у Харкові. Внаслідок цього загинув 15-річний хлопчик, який перебував під завалами.
Про це повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі Новини.LIVE.
У Харкові під завалами загинув хлопчик
За словами Чубенка, мешканці будинку та родичі повідомили, що 15-річний хлопчик перебував на першому поверсі девʼятиповерхівки в момент удару РФ. Зараз відомо, що дитина загинула.
"На жаль, скоріш за все, він загинув, бо минуло багато часу, і частини його тіла видніються з-під завалів без ознак життя", — сказав речник прокуратури.
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE
Удар по Харкову 30 жовтня — що відомо
Як відомо, пізно ввечері 30 жовтня окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок ворожої атаки у будинку повністю зруйновані поверхи з шостого по перший.
Рятувальники досі проводять рятувально-аварійні роботи, адже під завалами перебувають люди, їм вдалося врятувати трьох осіб.
Станом на зараз відомо, що разом з 15-річним хлопчиком загинуло ще двоє людей. Ще 35 — отримали поранення. На місці розгорнули пункт надання допомоги та прийом заяв до поліції. З потерпілими працюють психологи ДСНС.
Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня армія РФ випустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер" та 43 ударні дрони. Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях.
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