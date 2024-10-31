Обстріл Харкова 30 жовтня — кількість загиблих зросла до двох

Наслідки російського удару по Харкову 30 жовтня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у четвер, 31 жовтня, знайшли ще одне тіло під завалами багатоповерхівки. Кількість загиблих зросла до двох.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Відомо, що собаки-рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, яку вбили російські окупанти ударом по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова 30 жовтня.

Наразі працівники ДСНС намагаються дістатися до тіла.

Нагадаємо, під завалами у Харкові загинуло двоє дітей. Йдеться про 12-річного хлопчика та 15-річного підлітка.

Раніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що наразі відомо про 35 осіб, які отримали поранення.