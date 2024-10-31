Обстріл Харкова 30 жовтня — кількість загиблих зросла до двох

У Харкові знайшли ще одне тіло під завалами — відео
У Харкові у четвер, 31 жовтня, знайшли ще одне тіло під завалами багатоповерхівки. Кількість загиблих зросла до двох.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Обстріл Харкова 30 жовтня
Відомо, що собаки-рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, яку вбили російські окупанти ударом по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова 30 жовтня.
Наразі працівники ДСНС намагаються дістатися до тіла.
Нагадаємо, під завалами у Харкові загинуло двоє дітей. Йдеться про 12-річного хлопчика та 15-річного підлітка.
Раніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що наразі відомо про 35 осіб, які отримали поранення.
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