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В Харькове снесли аварийную часть поврежденного колледжа

3 ноября 2023 13:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Снос аварийной части колледжа в Харькове — видео
Снос аварийной части поврежденного колледжа. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харькове из-за ударов беспилотников была разрушена часть здания колледжа. Сегодня уже появилось видео сноса этой части помещения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Снос аварийной части поврежденного колледжа

На нем можно увидеть, как происходит разрушение поврежденного строения. Журналисты зафиксировали этот момент.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, специалисты снимают контактную сеть, чтобы работники ГСЧС смогли разобрать завалы изнутри.

"Инженерные коммуникации не повреждены, но до устранения определенных трудностей в части Основянского района будет работать аварийный режим отключения электроэнергии", — добавил он.

Что известно о разрушенной части колледжа

Ранее журналисты Новини.LIVE смогли пообщаться с преподавательницей Галиной, работавшей в этом учебном заведении.

Ей было очень тяжело комментировать такой случай, ведь "прилет" произошел именно на ее кабинет, в котором она работала.

Напомним, ранее представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что Россия обстреляла Харьков с помощью беспилотников в ночь на 3 ноября. По его словам, враг нанес около 10 ударов по городу и области.

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