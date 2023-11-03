Знесення аварійної частини коледжу у Харкові — відео

Знесення аварійної частини пошкодженого коледжу. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

У Харкові через удари безпілотників було зруйновано частину будівлю коледжу. Сьогодні вже з'явилося відео знесення цієї частини приміщення.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Знесення аварійної частини пошкодженого коледжу

На ньому можна побачити, як відбувається руйнування пошкодженої будівлі. Журналісти зафіксували цей момент.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, наразі фахівці знімають контактну мережу, щоб працівники ДСНС змогли розібрати завали зсередини.

"Інженерні комунікації не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині Основʼянського району працюватиме аварійний режим відключення електроенергії", — додав він.

Що відомо про зруйновану частину коледжу

Раніше журналісти Новини.LIVE змогли поспілкуватися з викладачкою Галиною, яка працювала в цьому навчальному закладі.

Їй було дуже важко коментувати такий випадок, адже "приліт" стався саме на її кабінет, в якому вона працювала.

Нагадаємо, раніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що Росія обстріляла Харків за допомогою безпілотників в ніч проти 3 листопада. За його словами, ворог завдав близько 10 ударів по місту та області.